NI: Российская подлодка «Акула» стала кошмаром для американских моряков

По словам военного эксперта, подлодки своими боеголовками могли уничтожить около 200 целей одновременно. СССР начал разработку «Акул» после того, как узнал о строительстве американских подводных лодок класса «Огайо»с баллистическими ракетами. Советские субмарины были спроектированы таким образом, чтобы они могли решать задачи к северу от Полярного круга. В связи с этим подлодки получили усиленный корпус, большой запас плавучести, а также пару гребных винтов, готовых к столкновению со льдами, пишет «ПолитРоссия».