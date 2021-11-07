NI: Российская подлодка «Акула» стала кошмаром для американских моряков

По словам военного эксперта, подлодки своими боеголовками могли уничтожить около 200 целей одновременно. СССР начал разработку «Акул» после того, как узнал о строительстве американских подводных лодок класса «Огайо»с баллистическими ракетами. Советские субмарины были спроектированы таким образом, чтобы они могли решать задачи к северу от Полярного круга. В связи с этим подлодки получили усиленный корпус, большой запас плавучести, а также пару гребных винтов, готовых к столкновению со льдами, пишет «ПолитРоссия».
Американский аналитик уточнил, что «Акулы» получили на вооружение мощные ядерные ракеты Р-39. Боеприпас способен преодолеть расстояние в 4480 морских миль и поразить любую цель на континентальной части США. Субмарины этого класса стали настоящим кошмаром для американских моряков, подчеркнул Мизоками.
«Подводные лодки класса "Акула" были одним из самых страшных видов оружия, когда-либо созданных», — говорится в статье.
Всего Советский Союз построил шесть подлодок класса «Акула». Однако в данный момент на вооружении ВМФ РФ осталась лишь одна субмарина этого типа — «Дмитрий Донской».