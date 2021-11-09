В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.40EUR 82.54
Войти в почту

США призвали Россию "прояснить намерения" из-за войск вблизи Украины

Газета.Ruиещё 8
36 минут назад

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что американское военное ведомство продолжает наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения российских войск "вблизи Украины". Его слова приводит РИА "Новости".

США призвали Россию прояснить намерения войск вблизи Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы продолжаем видеть вызывающие беспокойство движения российских войск на западе РФ и вблизи Украины", - сказал на брифинге Кирби.

Он также отметил, что США призывают РФ "прояснить намерения". Ранее в Пентагоне заявили, что любые "эскалационные или агрессивные действия со стороны России очень сильно обеспокоят Соединенные Штаты".

До этого замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию об активности российских войск возле украинских границ, сообщив, что планируется увеличение контингента РФ в период с декабря по январь.

В свою очередь внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о наличии у Украины плана на случай полномасштабного военного конфликта с Россией. Проект подготовлен совместно с иностранными партнерами.

Армия,Войска,Алексей Арестович,Джон Кирби,Министерство обороны,Пентагон,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители