Шойгу озвучил данные о количестве привитых и умерших от COVID в армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу эфире «Россия 1» заявил, что в российской армии летальность от коронавируса в 45 раз меньше среднего показателя по стране. Это стало возможным благодаря массовой вакцинации в вооруженных силах - прививки сделали 95% личного состава.

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«Летальность в 45 раз – раз, а не процентов! – меньше, чем общероссийские показатели», – отрапортовал Шойгу.

По его словам, после масштабной вакцинации резко снизилась смертность и среди военнослужащих и гражданского персонала. Занятость коечного фонда за год уменьшилась в три раза.

Шойгу добавил, что в армии, на флоте и в ВВС нельзя «быть лояльным» в отношении прививок. Если во время дальнего плавания с боевым дежурством выявится случай COVID-19, то придется возвращать корабль.

«А кто будет страну защищать?» – задался вопросом министр.

По призыву в российской армии служат молодые люди 18-27 лет. Предельный возраст для большинства профессиональных военных – 50 лет.