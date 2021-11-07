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Борисов заявил, что Россия располагает всеми типами беспилотников

ТК «Звезда»иещё 5
17 минут назад

Россия располагает полным спектром беспилотных аппаратов, включая сухопутные, летательные и надводно-подводные. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, отвечая на вопросы журналистов.

Борисов: Россия обладает всеми видами беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам действительно есть, чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет. Мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств», - сказал Борисов в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Борисова, работа в этом направлении ведется очень интенсивно. Он также добавил, что это это «очень устойчивый тренд, это будущее развития вооруженных сил».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на вооружении в российских войсках сейчас числится свыше двух тысяч беспилотников. Об этом он сказал на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи.

Армия,Юрий Борисов,Владимир Путин,Министерство обороны,
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