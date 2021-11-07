Борисов: Россия обладает всеми видами беспилотников

«Нам действительно есть, чем уже гордиться. Ситуация кардинально поменялась за последние 10 лет. Мы имеем полный набор, весь типаж беспилотных летательных аппаратов, беспилотных сухопутных, надводно-подводных средств», - сказал Борисов в эфире телеканала «Россия-1».