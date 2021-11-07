Шойгу рассказал об отслеживании кораблей США в Черном море

Российские военные отслеживают в Черном море действия американских кораблей, чтобы избежать любых провокаций. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу , передает «Интерфакс» .

В интервью программе « Москва . Кремль. Путин» министр подчеркнул, что США пытаются проверить всю систему по Черноморскому побережью. Шойгу также пояснил, что американцы в дальнейшем готовят учения.

«Предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», — рассказал глава Минобороны про американские корабли.

В Черном море сейчас находятся два корабля ВМС США — командный корабль Mount Whitney и эсминец с управляемым ракетным оружием Porter. Накануне Шестой флот США объявил, что корабли направились в Черное море для проведения совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.