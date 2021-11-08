Белоруссия заявила об отсутствии планов воевать за Россию

«Российская Федерация, что и Республика Беларусь никогда не являлись агрессорами. Мы заявляем всегда и везде, что мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать что-то там», — приводит слова Игоря Короля NEWS.ru.