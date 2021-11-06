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Эстонские военные в Мали по ошибке обстреляли британских солдат

Газета.Ru
33 минуты назад

Эстонские военнослужащие, несущие службу на военной базе Гао в Мали, по ошибке открыли огонь по британским солдатам, которые при приближении к базе не выполнили предусмотренные в целях безопасности процедуры, никто не пострадал. Об этом сообщает газета Postimees.

Эстонские военные по ошибке обстреляли британских солдат
Фото: ReutersReuters

В публикации отмечается, что происшествие случилось, когда к военной базе приблизился микроавтобус с британскими солдатами.

«Эстонские военнослужащие, охранявшие базу, открыли огонь по машине, поскольку британцы не сообщили персоналу базы о своем приближении в соответствии с правилами», — отмечается в публикации.

Руководитель пресс-службы эстонских Сил обороны Таави Каротамм заявил, что военные выполнили все предусмотренные процедурой правила и подчеркнул, что ни один солдат в инциденте не пострадал.

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Ранее стало известно, что Эстония приобретает у Израиля противокорабельные ракеты Blue Spear («Голубое копье»). Они предназначаются для береговых ракетных комплексов эстонского ВМФ, представляют собой версию израильской ракеты Gabriel и будут нацелены на Калининград.

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