В США назвали секрет успеха российской обороны

Научный сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос в статье для американского журнала National Interest назвал модернизированную версию российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50У одним из ключевых элементов успеха российской обороны.
Обновление А-50У проводилась Авиационным заводом им. Бериева и Концерном радиостроения «Вега». По словам авторы статьи, основным усовершенствование российского самолета стало улучшение работы радиотехнического комплекса «Шмель-М». Помимо этого, были также улучшены летные и боевых характеристики А-50У.
«Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов Шмель-М. Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей», — рассказал Эпископос.