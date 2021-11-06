Разведывательное судно США вошло в Средиземное море

Американское судно, оснащенное гидроакустической разведывательной системой SURTASS-E, вошло в Средиземное море. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на международную систему слежения за кораблями.

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Отмечается, что оператором судная является частная компания Hornbeck Offshore, которая обычно предоставляет услуги для нефтегазовой промышленности. Ранее она заключила контракт с Военно-морскими силами США на оказание услуг по слежению за подлодками потенциального противника. Общая сумма договор составляет порядка 40 миллионов долларов.

1 ноября флагман Шестого флота начал проход в Черное море. Его задачей станет координация действий флотов США и их союзников по НАТО во время совместных военных операций в Черном и Средиземном морях.