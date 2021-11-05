В Крыму заявили о неспокойной обстановке в Черном море

«Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом от адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка на Черном море сейчас неспокойная. Севастопольцы за политическими новостями как никто следят. К сожалению, командующий сегодня там, где он должен быть в такое время – на боевом посту», – сказал Развожаев на церемонии открытия памятника cоветскому военно-морскому деятелю, командующему Морскими силами Черного моря и военно-морского флота СССР Владимиру Орлову, сообщает РИА «Новости».