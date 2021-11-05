Планы Путина встревожили Пентагон

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия планирует активно разрабатывать оружие с использованием технологий искусственного интеллекта, вызвали тревогу у Пентагона. Об этом говорится в статье Питера Сучиу для National Interest.

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Он обратил внимание на отчет «Искусственный интеллект и автономия в России» Центра военно-морского анализа (CNA), сегодня на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой ИИ.

Прогресс России в области высокоточного оружия, беспилотников, систем координации военных действий, принятия стратегических решений и подавления коммуникаций противника может сильно навредить интересам Соединенных Штатов, убежден Сучиу.

Особенно он опасается сотрудничества России и Китая в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта в частности.

Растущие связи двух стран могут распространить использование в вооружениях ИИ. Наряду с гиперзвуковым оружием России и растущим Военно-морским флотом Китая это угроза, к которой США и их союзники должны серьезно отнестись, предостерег автор.