Планы Путина встревожили Пентагон

Заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия планирует активно разрабатывать оружие с использованием технологий искусственного интеллекта, вызвали тревогу у Пентагона. Об этом говорится в статье Питера Сучиу для National Interest.
Он обратил внимание на отчет «Искусственный интеллект и автономия в России» Центра военно-морского анализа (CNA), сегодня на различных этапах разработки находятся более 150 военных систем с поддержкой ИИ.
Прогресс России в области высокоточного оружия, беспилотников, систем координации военных действий, принятия стратегических решений и подавления коммуникаций противника может сильно навредить интересам Соединенных Штатов, убежден Сучиу.
Особенно он опасается сотрудничества России и Китая в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта в частности.
Растущие связи двух стран могут распространить использование в вооружениях ИИ. Наряду с гиперзвуковым оружием России и растущим Военно-морским флотом Китая это угроза, к которой США и их союзники должны серьезно отнестись, предостерег автор.
Путин ранее обсудил с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса развитие российского вооружения. По словам президента, разработка и серийное производство высокотехнологичного оружия — одно из ключевых направлений.