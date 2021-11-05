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В Дании испугались российской агрессии

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Европа плохо подготовлена к возможному полномасштабному военному конфликту, что продемонстрировали недавние совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на датскую газету Jyllands-Posten.

В Дании испугались российской агрессии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявляет автор статьи Пер Нюхольм, при военной агрессии со стороны России Дания и Польша окажутся в зоне риска. Потенциальным интересом России может служить Сувалкский коридор, проходящий по границе между Польшей и Литвой, который может соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. По расчетам, если на Польшу нападут, Дания не сможет продержаться более пяти дней.

Москва специализируется на пехотных и танковых войсках, что, как считает Нюхольм, дает ей преимущество на открытой местности Сувалкского коридора. Кроме того, российские ракеты способны долететь до Копенгагена за полчаса, а до датского острова Борнхольма — за 10 минут. Автора статьи пугает то, что потенциальная угроза со стороны России не вызывает серьезного беспокойства у других стран НАТО.

Белорусско-российские стратегические маневры «Запад-2021» проходили с 10 по 16 сентября. Задачей учений стала проверка готовности двух стран к совместным действиям для защиты безопасности и территориальной целостности Союзного государства.

Армия,НАТО,РИА Новости,
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