Глава ДНР объявил о готовности к наступлению на Киев

ДНР рассматривает наступление на Киев, если Украина объявит им войну. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин в интервью ютьюб-каналу «Sputnik на русском».

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По его словам, власти Киева на фоне ряда проблем, таких как дефицит топлива и кризис в энергетическом секторе, могут предпринять попытку отвлечь внимание населения обострением конфликта в Донбассе.

Пушилин отметил, что власти ДНР наблюдали за Украиной весь этот период времени. Политик заявил, что направленные на собственное уничтожение и лишенные логики действия со стороны Украины никого не удивят, поэтому к ним нужно быть готовым заранее.

Он добавил, что в Донецке хотят разрешить конфликт именно дипломатическим путем, но будут готовы и к военной агрессии со стороны Киева.

«Но как только Киев преступит эту черту, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы будем вынуждены концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции», — заявил Денис Пушилин.