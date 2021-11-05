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Глава ДНР объявил о готовности к наступлению на Киев

Елена Прошина
43 минуты назад

ДНР рассматривает наступление на Киев, если Украина объявит им войну. Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин в интервью ютьюб-каналу «Sputnik на русском».

Глава ДНР объявил о готовности к наступлению на Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, власти Киева на фоне ряда проблем, таких как дефицит топлива и кризис в энергетическом секторе, могут предпринять попытку отвлечь внимание населения обострением конфликта в Донбассе.

Пушилин отметил, что власти ДНР наблюдали за Украиной весь этот период времени. Политик заявил, что направленные на собственное уничтожение и лишенные логики действия со стороны Украины никого не удивят, поэтому к ним нужно быть готовым заранее.

Он добавил, что в Донецке хотят разрешить конфликт именно дипломатическим путем, но будут готовы и к военной агрессии со стороны Киева.

«Но как только Киев преступит эту черту, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы будем вынуждены концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции», — заявил Денис Пушилин.

Ранее Олег Волошина, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил, что армия России может уничтожить Украину за 5-7 дней. Поэтому властям Украины будет удобно заморозить конфликт на Донбассе.

Армия,В мире,Войска,Денис Пушилин,Верховная Рада,ИА Sputnik,
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