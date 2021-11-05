Глава ДНР рассказал о готовности к наступлению на Киев

«У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных (сел) или выход на границу (с Россией)», — высказал мнение Пушилин.

