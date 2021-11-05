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Глава ДНР раскрыл условие для наступления на Киев

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о том, что в случае полномасштабной агрессии со стороны Киева ДНР будет рассматривать не только оборонные действия. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».

Глава ДНР рассказал о готовности к наступлению на Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, учитывая проблемы в украинском энергетическом секторе и нехватку топлива, власти Украины могут попытаться отвлечь внимание общественности при помощи обострения конфликта в Донбассе. Глава ДНР отметил, что давно наблюдает за Киевом и видит нелогичность и самоуничтожение, присущие нынешней Украине.

«Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий», — объяснил он.

Пушилин также добавил, что как только Киев переступит черту и попытается решить конфликт военным способом, то у ДНР будут развязаны руки и самопровозглашенная республика начнет концентрироваться не только на оборонных действиях, рассматривая возможность наступления.

Ранее глава ДНР заявил о подготовке Украиной войны или серьезной провокации.

«У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных (сел) или выход на границу (с Россией)», — высказал мнение Пушилин.

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