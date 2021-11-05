Глава ДНР рассказал о готовности к наступлению на Киев

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о том, что в случае полномасштабной агрессии со стороны Киева ДНР будет рассматривать не только оборонные действия. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском».
По его словам, учитывая проблемы в украинском энергетическом секторе и нехватку топлива, власти Украины могут попытаться отвлечь внимание общественности при помощи обострения конфликта в Донбассе. Глава ДНР отметил, что давно наблюдает за Киевом и видит нелогичность и самоуничтожение, присущие нынешней Украине.
«Поэтому мы должны быть готовы к любому развитию событий», — объяснил он.
Пушилин также добавил, что как только Киев переступит черту и попытается решить конфликт военным способом, то у ДНР будут развязаны руки и самопровозглашенная республика начнет концентрироваться не только на оборонных действиях, рассматривая возможность наступления.
Ранее глава ДНР заявил о подготовке Украиной войны или серьезной провокации.
«У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьезной провокации. Например, занятие тех или иных (сел) или выход на границу (с Россией)», — высказал мнение Пушилин.