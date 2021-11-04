В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства

Майк Габриелян
24 минуты назад

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документы приняли в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Оно проходило в режиме видеоконференции.

«Предлагается принять представленное решение. Владимир Владимирович, нет у вас замечаний, возражений?» - спросил Лукашенко.

В ответ Путин, улыбаясь, отрицательно покачал головой.

Глава российского государства отметил, что РФ и Белоруссия будут «сообща противостоять любым попыткам вмешательства», и Россия продолжит оказывать помощь братскому белорусскому народу.

Путин и Лукашенко утвердили Союзное государство

Белорусский лидер в ходе заседания отметил, что Союзное государство в дальнейшем будет усиливать региональную группировку войск, и не скрывает этого.

Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и адаптировать задачи министерств обороны двух стран с учетом военно-политической обстановки.

Кроме того, на заседании были приняты 28 интеграционных программ и Концепция миграционной политики Союзного государства. Она определит направления деятельности МВД, органов безопасности, погранслужб с учетом растущих потоков мигрантов.

Армия,Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,МВД,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители