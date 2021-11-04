Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Документы приняли в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии. Оно проходило в режиме видеоконференции.

«Предлагается принять представленное решение. Владимир Владимирович, нет у вас замечаний, возражений?» - спросил Лукашенко.

В ответ Путин, улыбаясь, отрицательно покачал головой.

Глава российского государства отметил, что РФ и Белоруссия будут «сообща противостоять любым попыткам вмешательства», и Россия продолжит оказывать помощь братскому белорусскому народу.

Белорусский лидер в ходе заседания отметил, что Союзное государство в дальнейшем будет усиливать региональную группировку войск, и не скрывает этого.

Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики и адаптировать задачи министерств обороны двух стран с учетом военно-политической обстановки.