Связист КГБ Доброневский умер в 102 года

Ветеран Великой Отечественной войны Евсей Доброневский, внесший большой вклад в развитие средств связи органов государственной безопасности СССР, скончался в Москве на 102-м году жизни, сообщил Совет ветеранов столичного района Арбат.

Фото: SovetVeteranovArbat / Facebook SovetVeteranovArbat / Facebook

Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Доброневский родился 17 июля 1920 года. К началу Великой Отечественной войны учился на радиофакультете Киевского политехнического института, в 1942-м окончил военфакультет при Московском институте инженеров связи. В 1942–1943 годах служил заместителем командующего роты связи 70-й армии. В 1943–1946 годах служил в радиоотделении отдела правительственной связи НКВД (на Центральном, Белорусском, 1-м Белорусском фронте, в Группе советских оккупационных войск в Германии). Участвовал в обеспечении правительственной связи на Ялтинской и Потсдамской конференциях.

До 1956 года работал в Управлении пограничных войск Украинского округа. С 1956 по 1963 год работал в Центральной научно-исследовательской лаборатории пограничных войск, затем в научно-исследовательских институтах. В 1962 году по заданию руководства КГБ СССР Доброневский разработал систему охранной сигнализации для пограничной заставы.