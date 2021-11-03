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Депутат Рады назвал срок полного разгрома Украины в войне с Россией

Вероника Полынина
45 минут назад

Российской армии хватит недели, чтобы полностью разгромить Украину. Такое мнение озвучил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Депутат Рады назвал срок полного разгрома Украины в войне с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Волошина, действующей киевской власти выгодно не допускать полномасштабного военного конфликта с Россией, так как «большая война - это крах» для Украины.

«Российская армия сегодня способна сокрушить Украину в течение 5-7 дней максимум», - уверен украинский депутат.

Он также заявил, что военное освоение Западом украинской территории несет опасность для страны и может привести к «коллапсу украинского государства».

«Например, в прошлом году над нашей территорией американские стратегические бомбардировщики отрабатывали некие военные операции. Потенциально, как предполагают военные эксперты, возможность ракетного удара по территории России. Представьте, под Харьковом ракета появится, и что нам с этим делать? Вот это реальная угроза», - отметил Олег Волошин.

Ранее американские издания Politico и The Washington Post сообщили о наращивании российских войск на границе с Украиной. В Минобороны Украины заявили, что переброска войск «не зафиксирована».

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В пресс-службе Кремля назвали информацию «некачественными вбросами» и напомнили, что российские военные подразделения имеют право передвигаться по территории РФ без ограничений.

Армия,В мире,Олег Волошин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Министерство обороны,Верховная Рада,Радиостанция "Говорит Москва",Washington Post,
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