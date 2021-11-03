Третий военный корабль США вошел в Черное море

Корабль снабжения ВМС США John Lenthall зашел в Босфорский пролив и направляется в Черное море. Он станет третьим американским военным кораблем в акватории Черного моря.

Фото: U.S. Navy/Twitter.com U.S. Navy/Twitter.com

Об этом сообщает газета "Известия".

Таким образом, Вашингтон усилил свое военное присутствие в Черноморском регионе.

Как рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, John Lenthall должен обеспечить топливом американские корабли, а в случае необходимости и корабли стран – участниц НАТО.