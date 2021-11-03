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Третий корабль ВМС США John Lenthall зашел в Босфор

Газета.Ru
14 минут назад

Корабль снабжения ВМС США John Lenthall зашел в Босфорский пролив и направляется в Черное море. Он станет третьим американским военным кораблем в акватории Черного моря.

Третий военный корабль США вошел в Черное море
Фото: U.S. Navy/Twitter.comU.S. Navy/Twitter.com

Об этом сообщает газета "Известия".

Таким образом, Вашингтон усилил свое военное присутствие в Черноморском регионе.

Как рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, John Lenthall должен обеспечить топливом американские корабли, а в случае необходимости и корабли стран – участниц НАТО.

Прибытие корабля идет в рамках обеспечения присутствия других кораблей ВМС США в Черном море, объяснил он.

Армия,Игорь Коротченко,НАТО,Журнал "Национальная оборона",
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