Третий военный корабль США вошел в Черное море

Корабль снабжения ВМС США John Lenthall зашел в Босфорский пролив и направляется в Черное море. Он станет третьим американским военным кораблем в акватории Черного моря.
Об этом сообщает газета "Известия".
Таким образом, Вашингтон усилил свое военное присутствие в Черноморском регионе.
Как рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, John Lenthall должен обеспечить топливом американские корабли, а в случае необходимости и корабли стран – участниц НАТО.
Прибытие корабля идет в рамках обеспечения присутствия других кораблей ВМС США в Черном море, объяснил он.