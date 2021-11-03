Раскрыта причина "трепета" военных США перед российскими «Варшавянками»

Американские военные испытывают «трепет» перед российскими дизель-электрическими подводными лодками типа «Варшавянка» из-за трудностей с фиксированием акустической сигнатуры. Об этом в статье для издания The Drive написал ветеран ВМС США Кевин Кунан, передает «Лента.ру».
Автор отмечает, что во времена холодной войны никто не пытался напрямую отслеживать дизельную подводную лодку при помощи пассивного гидролокатора. Он также обращает внимание, что у американских ВМС нет собственных дизель-электрических субмарин, поэтому они не обучены охоте на них.
По мнению эксперта, все это могло «способствовать тому ужасающему трепету», который сегодня испытывают американские военные к дизельным подводным лодкам.
Нунан утверждает, что современный бортовой низкочастотный гидролокатор AQS-22 способен идентифицировать практически любую подводную лодку. Среди разнообразных вариантов обнаружения вражеских субмарин эксперт называет изучение их неакустических сигнатур и признает, что Россия и Китай в этом направлении опередили США «на световые годы».
Ранее издание National Interest сообщило о создании оперативной группы Greyhound (борзая) ВМС США, которая будет охотиться за российскими подводными лодками в Атлантике.