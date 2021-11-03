Раскрыта причина "трепета" военных США перед российскими «Варшавянками»

Американские военные испытывают «трепет» перед российскими дизель-электрическими подводными лодками типа «Варшавянка» из-за трудностей с фиксированием акустической сигнатуры. Об этом в статье для издания The Drive написал ветеран ВМС США Кевин Кунан, передает «Лента.ру».

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Автор отмечает, что во времена холодной войны никто не пытался напрямую отслеживать дизельную подводную лодку при помощи пассивного гидролокатора. Он также обращает внимание, что у американских ВМС нет собственных дизель-электрических субмарин, поэтому они не обучены охоте на них.

По мнению эксперта, все это могло «способствовать тому ужасающему трепету», который сегодня испытывают американские военные к дизельным подводным лодкам.

Нунан утверждает, что современный бортовой низкочастотный гидролокатор AQS-22 способен идентифицировать практически любую подводную лодку. Среди разнообразных вариантов обнаружения вражеских субмарин эксперт называет изучение их неакустических сигнатур и признает, что Россия и Китай в этом направлении опередили США «на световые годы».