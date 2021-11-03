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Путин и Лукашенко намерены утвердить военную доктрину

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
22 минуты назад

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, планируют утвердить союзные программы, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики, сообщает в среду пресс-служба Кремля.

Путин и Лукашенко утвердят военную доктрину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства пройдет в формате видеоконференции в четверг, 4 ноября.

Ранее Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.

Армия,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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