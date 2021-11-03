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Atlantico: hоссийские системы РЭБ могут парализовать НАТО в Европе

Российская Газета
1 час назад

Французское издание Atlantico обеспокоено прогрессом России в области радиоэлектронной борьбы. Недавно новый российский комплекс "Мурманск-БН" со радиусом действия около 3000 км начал работать в Калининградской области. Это значит, предупреждает автор, что силам НАТО в Европе угрожает полный паралич, неспособность функционировать даже в базовом режиме. В частности, американские высокотехнологичные истребители F-35 будут вынуждены приземлиться, лишившись важнейшей спутниковой связи.

Российские системы РЭБ могут парализовать НАТО в Европе
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын© РИА Новости / Павел Лисицын

В качестве примера приводится неподтвержденный инцидент на американской военной базе Эт-Танф, которая расположена на территории Сирии неподалеку от границы с Ираком. По данным издания, вечером 20 октября база на несколько часов оказалась в "мертвой зоне". На ней не работали радары и системы ПВО, отключился интернет. Дроны и вертолеты невозможно было поднять в воздух.

Вскоре новые российские системы РЭБ могут быть развернуты на всех чувствительных для РФ направлениях, пишет издание.

Армия,Оружие,НАТО,
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