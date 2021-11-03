В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

В Турции предупредили о возможном отказе от российского оружия

Lenta.ru
27 минут назад

Конкуренция России и Турции в Сирии может привести к возможному отказу Анкары от поставок российского оружия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Йылдырым Беязит в Анкаре.

В Турции предупредили о возможном отказе от оружия РФ
Фото: Stoyan Nenov / ReutersStoyan Nenov / Reuters

По его словам, поставки российского вооружения в Турцию делают ему «большую рекламу», поэтому от них скорее выигрывает Москва, чем Анкара. «Иными словам, решающую роль играет не Россия, а Турция, которая может приобретать больше оружия. И, напротив, по мере усиления конкуренции между Россией и Турцией, Турция может отказаться от закупок оружия у России», — отметил Йылмаз.

Ранее стало известно, что Минобороны России усиливает региональную авиационную группировку на севере Сирии в связи с тем, что Турция может вскоре начать новую военную операцию в регионе. По словам источников в сирийской оппозиции, одна пройдет в провинции Идлиб на севере-западе, вторая — в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Позже сообщалось, что боевые боевые действия могут начаться уже 2 ноября.

Также отмечалось, что в регион перебросили ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ка-52 «Аллигатор», а также истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34. Кроме того, шесть вертолетов и один самолет Воздушно-космических сил России заметили на актуальном снимке авиабазы в городе Эль-Камышлы у сирийско-турецкой границы.

Армия,В мире,Министерство обороны,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители