В Турции предупредили о возможном отказе от оружия РФ

Конкуренция России и Турции в Сирии может привести к возможному отказу Анкары от поставок российского оружия. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Йылдырым Беязит в Анкаре.

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По его словам, поставки российского вооружения в Турцию делают ему «большую рекламу», поэтому от них скорее выигрывает Москва, чем Анкара. «Иными словам, решающую роль играет не Россия, а Турция, которая может приобретать больше оружия. И, напротив, по мере усиления конкуренции между Россией и Турцией, Турция может отказаться от закупок оружия у России», — отметил Йылмаз.

Ранее стало известно, что Минобороны России усиливает региональную авиационную группировку на севере Сирии в связи с тем, что Турция может вскоре начать новую военную операцию в регионе. По словам источников в сирийской оппозиции, одна пройдет в провинции Идлиб на севере-западе, вторая — в провинции Эль-Хасака на северо-востоке страны. Позже сообщалось, что боевые боевые действия могут начаться уже 2 ноября.