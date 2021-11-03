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В США предрекли покупку «гениальной» Россией авианосца у Китая

Lenta.ru
31 минуту назад

Трехсторонний оборонный альянс AUKUS, образованный Австралией, Великобританией и США, может привести к «полупостоянному браку» в Индо-Тихоокеанском регионе между «гениальной Россией» и «проницательным Китаем», пишет в американском издании Defense News директор по связям с Азией аналитического центра Defense Priorities Лайл Голдштейн.

В США предрекли покупку «гениальной» Россией авианосца у Китая
Фото: ReutersReuters

Автор отмечает, что Канберра вряд ли получит атомные подводные лодки от Вашингтона или Лондона, предусмотренные соглашением AUKUS, в ближайшие 20 лет. Эксперт уверен, что такие субмарины не подходят для действий в условиях мелководных и окруженных сушей водах восточноазиатского побережья, где Китай может разместить минные заграждения.

Голдштейн предрекает, что Россия будет покупать у Китая авианосцы, а Пекин у Москвы — атомные подлодки. «Вполне возможно, что в будущем Военно-морской флот России будет вооружен авианосцами китайского производства, тогда как китайские силы будут бороздить океаны на самых современных атомных субмаринах российского производства», — пишет эксперт.

Заканчивая публикацию, автор допускает, что «полупостоянный брак между российским гением военной конструкторской мысли и китайской промышленной производственной проницательностью в отношении крупных проектов может быть самым тревожным наследием сделки с AUKUS».

В сентябре научный сотрудник Гудзоновского института Брайан Кларк рассказал Breaking Defense, что в рамках AUKUS атомные подводные лодки для Королевского Военно-Морского флота (ВМФ) Австралии могут быть построены за счет сокращения заказа на субмарины типа Virginia Военно-морских сил (ВМС) США.

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