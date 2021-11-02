Силам НАТО предрекли паралич из-за нового оружия России

Силам НАТО грозит полный паралич из-за развернутого в Калининграде новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», пишет французское издание Atlantico.

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Дальность действия новой системы составляет 3 тысячи километров, оружие не уничтожает, а дезактивирует все электронные устройства противника: глушит спутниковые волны, сотовую связь, радиоприемники, GPS и так далее. Издание отмечает, что в радиусе действия «Мурманска-БН» оказывается вся Западная Европа.

«Таким образом, силам НАТО грозит полный паралич и невозможность действовать даже в элементарной форме. В частности, могут быть заземлены высокотехнологичные американские истребители F35, лишенные жизненно важной спутниковой связи», - пишет Atlantico.

Наличие передового оборудования у «великого рационального государства, наследника одной из двух сверхдержав времен холодной войны», по мнению авторов статьи, «безусловно, вызывает беспокойство, но не означает конца света».

Настоящий ужас вселяет вероятность того, что это оружие может оказаться в руках «какой-либо вооруженной банды или наемников». Как отмечает издание, это означало бы «потенциальный конец иностранным операциям, будь то воинственные или направленные на поддержание мира».