Россия готовит беспрецедентный ответ на повышенную активность войск НАТО вблизи российских границ, пишет французское издание Marseille News.

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По мнению авторов, таким ответом является недавно анонсированное западными СМИ намерение России на регулярной основе направлять свои бомбардировщики для патрулирования в район Мексиканского залива.

«Учитывая маневры сил НАТО у границ с Россией, а также их действия в украинском регионе, Россия приняла беспрецедентное решение. Она намеревается направлять свои бомбардировщики для патрулирования Мексиканского залива», - приводит «ПолитРоссия» перевод статьи.

Французские журналисты отмечают, что эта ситуация напомнила им о соперничестве США и Советского Союза во времена «холодной войны», когда советские подводные лодки патрулировали воды Карибского моря.

По мнению издания, Россия порядком устала от развертывания войск НАТО и хочет продемонстрировать, что ее возможностей хватит для ответа Североатлантическому альянсу.