Во Франции заподозрили РФ в подготовке беспрецедентного ответа НАТО

Россия готовит беспрецедентный ответ на повышенную активность войск НАТО вблизи российских границ, пишет французское издание Marseille News.
По мнению авторов, таким ответом является недавно анонсированное западными СМИ намерение России на регулярной основе направлять свои бомбардировщики для патрулирования в район Мексиканского залива.
«Учитывая маневры сил НАТО у границ с Россией, а также их действия в украинском регионе, Россия приняла беспрецедентное решение. Она намеревается направлять свои бомбардировщики для патрулирования Мексиканского залива», - приводит «ПолитРоссия» перевод статьи.
Французские журналисты отмечают, что эта ситуация напомнила им о соперничестве США и Советского Союза во времена «холодной войны», когда советские подводные лодки патрулировали воды Карибского моря.
По мнению издания, Россия порядком устала от развертывания войск НАТО и хочет продемонстрировать, что ее возможностей хватит для ответа Североатлантическому альянсу.
Ранее в США сообщили о том, что флагманский корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками НАТО. Комментируя это событие, президент России Владимир Путин предложил посмотреть на корабль американских Военно-морских сил либо через бинокль, либо через прицел.