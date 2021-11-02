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Во Франции заподозрили Россию в подготовке беспрецедентного ответа НАТО

Вероника Полынина
18 минут назад

Россия готовит беспрецедентный ответ на повышенную активность войск НАТО вблизи российских границ, пишет французское издание Marseille News.

Во Франции заподозрили РФ в подготовке беспрецедентного ответа НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению авторов, таким ответом является недавно анонсированное западными СМИ намерение России на регулярной основе направлять свои бомбардировщики для патрулирования в район Мексиканского залива.

«Учитывая маневры сил НАТО у границ с Россией, а также их действия в украинском регионе, Россия приняла беспрецедентное решение. Она намеревается направлять свои бомбардировщики для патрулирования Мексиканского залива», - приводит «ПолитРоссия» перевод статьи.

Французские журналисты отмечают, что эта ситуация напомнила им о соперничестве США и Советского Союза во времена «холодной войны», когда советские подводные лодки патрулировали воды Карибского моря.

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По мнению издания, Россия порядком устала от развертывания войск НАТО и хочет продемонстрировать, что ее возможностей хватит для ответа Североатлантическому альянсу.

Ранее в США сообщили о том, что флагманский корабль Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками НАТО. Комментируя это событие, президент России Владимир Путин предложил посмотреть на корабль американских Военно-морских сил либо через бинокль, либо через прицел.

Армия,Владимир Путин,НАТО,
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