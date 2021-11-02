В США раскрыли на видео внешность истребителя шестого поколения

Одна из ключевых оборонных компаний США Northrop Grumman продемонстрировала видео с концептом нового американского истребителя. 15-секундный ролик опубликован в YouTube -канале военно-промышленной компании. На записи видны как известные проекты, так перспективные разработки.

Внимание экспертов привлекла машина, находящаяся на переднем плане слева. Предполагается, что это условно пилотируемая платформа нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), представляющая из себя истребитель шестого поколения. Разработка NGAD ведется на протяжении нескольких лет, детали проекта пока засекречены, но, по некоторым сведениям, самолет уже совершил свой первый полет.