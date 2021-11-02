Политолог назвал угрожающую США российскую ракету

Израильский политолог Яков Кедми заявил, что система стратегической обороны является основой всего соотношения сил. Он оценил уровень развития Российского флота в эфире «Соловьев Live».

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Кедми отметил, что основой стратегической обороны США являются морские силы – корабли и подлодки. Поэтому, подчеркнул эксперт, Владимир Путин заявил о завершении комплектации морских систем обороны России.

«Их смысл в том, что они отгоняют американские военные платформы, как подводные, так и надводные, на тысячи километров от берегов России», - пояснил политолог.

Он добавил, что в настоящее время Россия выходит на такой уровень развития флота, при котором она сможет представлять такую же опасность для США, как и американские силы для РФ.

В качестве примера эксперт привел ракету «Сармат», которая, по его словам, ломает всю противоракетную оборону США и будет задействована в стратегической обороне России.

Кедми обратил внимание на то, что и Китай будет создавать свои планы обороны. Они будут основаны на противостоянии США в Южно-Китайском море и Тихом океане в целях предотвращения нападения.