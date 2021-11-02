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Политолог назвал угрожающую США российскую ракету

Елена Прошина
28 минут назад

Израильский политолог Яков Кедми заявил, что система стратегической обороны является основой всего соотношения сил. Он оценил уровень развития Российского флота в эфире «Соловьев Live».

Политолог назвал угрожающую США российскую ракету
Фото: ТАССТАСС

Кедми отметил, что основой стратегической обороны США являются морские силы – корабли и подлодки. Поэтому, подчеркнул эксперт, Владимир Путин заявил о завершении комплектации морских систем обороны России.

«Их смысл в том, что они отгоняют американские военные платформы, как подводные, так и надводные, на тысячи километров от берегов России», - пояснил политолог.

Он добавил, что в настоящее время Россия выходит на такой уровень развития флота, при котором она сможет представлять такую же опасность для США, как и американские силы для РФ.

В качестве примера эксперт привел ракету «Сармат», которая, по его словам, ломает всю противоракетную оборону США и будет задействована в стратегической обороне России.

Кедми обратил внимание на то, что и Китай будет создавать свои планы обороны. Они будут основаны на противостоянии США в Южно-Китайском море и Тихом океане в целях предотвращения нападения.

«У Китая тот же вопрос, что и у России - обеспечить безопасность торговых путей, на которых основана экономика, например, Малаккского пролива», - указал политолог.

Армия,Яков Кедми,Владимир Путин,
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