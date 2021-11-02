В США раскрыли внешность нового истребителя

Внешность истребителя нового поколения показали в США. Компания Northrop Grumman опубликовала видео, демонстрирующее перспективные проекты. На запись обратило внимание издание The Drive.

Ролик длительностью 15 секунд демонстрирует рендер с летательными аппаратами компании Northrop Grumman. В кадр попали истребители, бомбардировщики и беспилотники. На видео можно рассмотреть внешность некоторых моделей, но подробности разработок производитель не раскрывает.

Компания продемонстрировала уже известные проекты и перспективные разработки. На видео можно увидеть условно пилотируемую платформу нового поколения Next Generation Air Dominance (NGAD), облик перспективного ведомого беспилотника и беспилотный боевой самолет. Издание отмечает, что разработка похожа на концепт беспилотника X-47B.

Также на видео показали выпускающиеся летательные аппараты Northrop Grumman. В кадр попал самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Hawkeye и разведывательный беспилотник MQ-4C Triton.