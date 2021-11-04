Генсек НАТО заявил о готовности к российской угрозе

«Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. Мы усилили и готовность войск, чтобы оперативно реагировать, если это будет необходимо», — цитирует Йенса Столтенберга «Интерфакс».