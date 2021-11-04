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Генсек НАТО заявил о готовности к российской угрозе

Ura.Ruиещё 4
16 минут назад

Войска НАТО готовы к оперативной реакции на угрозу со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Эстонскому телевидению.

Генсек НАТО заявил о готовности к российской угрозе
Фото: NIDS/NATO Multimedia LibraryNIDS/NATO Multimedia Library

«Мы наблюдаем растущее присутствие России и значительную концентрацию российских сил в балтийском регионе. На это НАТО отвечает растущим присутствием в регионе, одновременно наращивая участие в охране воздушного пространства, на суше и на море. Мы усилили и готовность войск, чтобы оперативно реагировать, если это будет необходимо», — цитирует Йенса Столтенберга «Интерфакс».

Также он отметил, что поведение России серьезно беспокоит альянс и требует пристального внимания. Однако, по его словам, прямой военной угрозы для стран Балтии нет, несмотря на рост агрессии со стороны России.

Ранее URA.RU сообщало, что в НАТО начали готовиться к нападению России. Американская газета Politico опубликовала снимки, якобы доказывающие, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сама решает, где расположить свои войска. «Едкая фраза» главы МИД РФ Сергея Лаврова насторожила НАТО. В США заявили, что НАТО необходимо иметь контакт с Россией и Китаем, пишет RT.
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