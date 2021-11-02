Названо самое популярное за рубежом российское оружие

Также большим спросом пользуются другое ракетное вооружение российского производства — ЗРПК «Панцирь С1», противотанковый комплекс «Корнет» и РЗСО «Смерч». Кроме того, существует большой спрос на всю линейку российских самолетов — от истребителей до транспортников. Экспорт авиации составляет 50% от экспорта российских вооружений.