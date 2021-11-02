В России рассказали о скидках на С-400 для Белоруссии

«Я не вижу никаких препятствий для потенциальных поставок в Белоруссию системы С-400, в конце концов, в одном Союзном государстве живем. Но говорить заранее о каких-то скидках или о финальной цене сделки как минимум некорректно. Будем исходить из потребностей белорусской стороны и из наших возможностей», — сказал руководитель.

В октябре американское издание Breaking Defense написало, что совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» официально завершились, оставив после себя «главный вопрос» к российской армии. «Настоящий вопрос, с которого следует начинать оценку учений, заключается не в том, что Россия принесла с собой, а в том, что Россия оставила после себя», — говорилось в публикации.