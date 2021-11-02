Названа первая подлодка-штатный носитель ракет "Циркон"

Первой субмариной, в чье штатное вооружение войдет гиперзвуковая ракета "Циркон" станет АПЛ "Пермь", многоцелевой подводный крейсер проекта 885М "Ясень-М". Это пятая подлодка в серии "Ясеней".

- Она будет конструктивно немного отличаться от предшественниц, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Агентство не располагает официальным подтверждением информации о подлодках-носителях гиперзвукового оружия.

Субмарина "Пермь" заложена в 2016 года и, по данным из открытых источников, предназначена на Тихоокеанский флот. Передача корабля ВМФ планируется в 2025 году.