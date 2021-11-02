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Армия США начала учения с акцентом на ядерные силы

News.ruиещё 1
1 час назад

Стратегическое командование (STRATCOM) вооружённых сил США начало масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22. В ходе манёвров акцент будет делаться на готовность национальных ядерных сил, сообщает РИА Новости.

Армия США начала учения с акцентом на ядерные силы
Фото: news.runews.ru

Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22, дающие возможность для тренировок во всех районах миссии командования с особым упором на готовность ядерных сил, — цитирует агентство сообщение командования.

Учения позволят оценить способность отдельных компонентов STRATCOM проводить совместные операции при возможной агрессии в отношении США или кого-то из их союзников.

Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлечёнными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и при необходимости отражения стратегических атак против США и их союзников, — отмечается в сообщении STRATCOM.

Ранее стало известно, что 30 октября Военно-морские силы США заявили о начале операций в Чёрном и Средиземном морях. В операции примут участие штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и силы поддержки НАТО. Штабы будут находиться на командном корабле Шестого флота Mount Whitney.
Армия,Войска,Оружие,НАТО,РИА Новости,
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