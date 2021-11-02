Армия США начала учения с акцентом на ядерные силы

Стратегическое командование (STRATCOM) вооружённых сил США начало масштабные командно-штабные учения Global Thunder 22. В ходе манёвров акцент будет делаться на готовность национальных ядерных сил, сообщает РИА Новости.

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Стратегическое командование США начало свои ежегодные учения по ядерному командованию и управлению, а также полевые учения Global Thunder 22, дающие возможность для тренировок во всех районах миссии командования с особым упором на готовность ядерных сил, — цитирует агентство сообщение командования.

Учения позволят оценить способность отдельных компонентов STRATCOM проводить совместные операции при возможной агрессии в отношении США или кого-то из их союзников.

Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлечёнными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и при необходимости отражения стратегических атак против США и их союзников, — отмечается в сообщении STRATCOM.