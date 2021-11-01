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В офисе Зеленского пообещали России «мясорубку» в случае войны

News.ru
40 минут назад

Вооружённые силы России «не смогут победить» украинскую армию в случае развязывания полномасштабной войны. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, признав, что в случае конфликта всех ждёт «страшная мясорубка».

В офисе Зеленского пообещали России «мясорубку» в случае войны
Фото: ministryofdefenceua/flickr.comministryofdefenceua/flickr.com

Они не способны нас победить. Это будет страшная мясорубка…Нам не будет весело, но и они не решат своих политических задач военным путём. Они получат огромные военные потери техники и личного состава, — сказал Арестович

По его мнению, экономическая опасность страшнее для Киева, чем военное наступление. Никаких данных, подтверждающих своё мнение, он не привёл.

«Главный вызов для Украины — война с Россией»

Ранее украинский политический эксперт Андрей Головачёв заявил, что война в Донбассе неизбежна. Как считает эксперт, применение ударного беспилотного летательного аппарата турецкого производства против самопровозглашённых ДНР и ЛНР вызвало всплеск эйфории и взрыв патриотизма в Киеве.

Армия,Алексей Арестович,
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