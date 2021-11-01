В офисе Зеленского пообещали России «мясорубку» в случае войны

Вооружённые силы России «не смогут победить» украинскую армию в случае развязывания полномасштабной войны. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, признав, что в случае конфликта всех ждёт «страшная мясорубка».
Они не способны нас победить. Это будет страшная мясорубка…Нам не будет весело, но и они не решат своих политических задач военным путём. Они получат огромные военные потери техники и личного состава, — сказал Арестович
По его мнению, экономическая опасность страшнее для Киева, чем военное наступление. Никаких данных, подтверждающих своё мнение, он не привёл.
Ранее украинский политический эксперт Андрей Головачёв заявил, что война в Донбассе неизбежна. Как считает эксперт, применение ударного беспилотного летательного аппарата турецкого производства против самопровозглашённых ДНР и ЛНР вызвало всплеск эйфории и взрыв патриотизма в Киеве.