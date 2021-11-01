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В России заявили об угрозе войны в космосе

Вероника Полынина
11 минут назад

В мире возрастает угроза превращения космоса в арену вооруженного противостояния, последствия этого могут быть катастрофическими для человечества. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН.

В России заявили об угрозе войны в космосе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В последнее время возрастает угроза превращения космического пространства в арену вооруженного противостояния, чреватого перерасти в конфликты с катастрофическими последствиями для всего человечества», - приводит РИА «Новости» слова дипломата.

По его словам, ряд государств реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на земле, а также разрабатывает планы ведения боевых действий в космосе.

Рогозин предположил, что США могут разместить ядерное оружие в космосе в связи с освоением Марса

В настоящий момент есть три державы, способные создавать и развертывать вооружения в космическом пространстве – США, Россия и КНР. Договор о космосе, подписанный США, Великобританией и СССР 27 января 1967 года, запрещает размещение ядерного оружия или любого другого оружия массового уничтожения на орбите Земли, установку его на Луне, на любом другом небесном теле или на станции в космическом пространстве. Сейчас военное применение космоса сводится к сбору разведданнных с помощью спутников, обеспечению связи и навигации для традиционных видов вооруженных сил. При этом в последние годы США открыто позиционируют космическое пространство как «новую территорию боевых действий», в 2019 году в стране появились отдельные космические войска и космическое командование.

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