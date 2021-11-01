Секретный американский дрон заметили над «Зоной 51»

Новый секретный беспилотный летательный аппарат RQ-180, разрабатываемый в США, заметили в небе над американской военной базой «Зона 51» в штате Невада. Снимок, сделанный очевидцами, опубликовало издание The Drive.

Фото: dreamlandresort.com dreamlandresort.com

Фотография была сделана в конце октября неподалеку от озера Грум-Лейк. По словам очевидца, он вместе со своим другом услышал слабый шум над головой, а затем заметил в небе инверсионный след, оставленным неким летательным аппаратом. Сначала мужчина предположил, что в его поле зрения попал малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, однако, внимательнее изучив объект при помощи бинокля, понял, что конструкция хвоста нехарактерна для B-2.

Как отмечает The Drive, скорее всего, в объектив фотоаппарата попал стелс-дрон RQ-180, который проходил испытания на военной базе. Об этом, в частности, свидетельствует заметная на фото ромбовидная форма центральной части фюзеляжа, специфическая форма крыльев, а также характерный инверсионный след, указывающий на двухмоторную компоновку.

Кроме того, пишет издание, попавший на снимок беспилотник очень напоминает дрон, который ранее был сфотографирован к северу от авиабазы Эдвардс в штате Калифорния и неподалеку от Филиппин. Тогда замеченный летательный аппарат также был предварительно определен экспертами как RQ-180.