Российская армия получит новейшую ракетную систему С-500

Российская армия в ближайшее время получит новейшую ракетную систему С-500, а также более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, сообщил президент РФ Владимир Путин , пишет «Комсомольская правда».

«В ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первый серийный образец новейшей ракетной системы С-500», — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса в Сочи.

Ранее в мае 2021 года Путин сообщил, что в России завершаются испытания зенитного ракетного комплекса С-500. Он также отметил, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, были выполнены все плановые мероприятия в армии и на флоте. Туда динамично поставляется новейшее и самое современное вооружение и техника. В том числе, значительно укреплен потенциал ядерной триады.