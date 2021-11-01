Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» предоставил защите по делу о крушении Boeing 777 (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году ответы на их письменные вопросы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью.

В понедельник, 1 ноября, в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.

«Вопросы защиты, сформулированные в письменной форме, были переданы эксперту "Алмаз-Антея". На эти вопросы были предоставлены исчерпывающие ответы», — сказала судья.

В июне защита обвинила прокуратуру в искажении данных, предоставленных концерном «Алмаз-Антей» по делу MH17.

«Обвинение заявило, что "Алмаз-Антей" решил не предоставлять ранние отчеты, вместо этого они предоставили новые, в которых не было учтено их собственное расследование. Это не так», — сказала адвокат Сабине тен Дуссхате.

Суд по делу о крушении самолета начался 9 марта 2020 года в Нидерландах. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.

Решение прокуратуры Нидерландов не включать в досье по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года показания свидетеля, утверждающего, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук", вызывает серьезные вопросы. Об этом заявила в понедельник на слушаниях адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова, который проходит одним из четырех обвиняемых по делу MH17.

По ее словам, речь идет о служившем в 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ свидетеле S45, который находился рядом с место крушения Boeing и который в беседе с представителями Совместной следственной группы (ССГ) пояснил, почему самолет не мог быть сбит ЗРК "Бук". Прокуратура, подчеркнула тен Дуссхате, приняла решение не включать его показания в досье по делу как не имеющие отношение к делу.

"Непонятно, почему прокуратура решила удержать данную информацию, - отметила адвокат. - Такая информация крайне важна для дела".

А в более широком плане, подчеркнула она, "это ставит под вопрос, какими критериями пользуется прокуратура для оценки релевантности информации и как оцениваются другие данные, имеющиеся в распоряжении обвинения".

"Именно поэтому мы запросили доступ ко всему объему информации, которая находится в распоряжении прокуратуры, - сказала тен Дуссхате. - Кто знает, какая еще там может быть информация, которая имеет важное значение, но была отсеяна прокуратурой как нерелевантная, поэтому не попала в поле зрения суда и защиты".

В получении такого доступа защите было отказано уже несколько раз.

Согласно голландскому законодательству, прокуратура должна предоставлять суду документы и материалы, которые не только подтверждают вину обвиняемых, но и носят оправдательный характер.

Опрос Сергея Мучкаева

Тен Дуссхате заявила, что суд должен продолжить попытки опросить в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригадой. Ранее судья Хендрик Стейнхейс заявил, что судебный следователь не получил ответа от российской стороны на соответствующий запрос, опросить Мучкаева, по мнению судьи, вряд ли удастся к установленной крайней дате - 1 декабря этого года.

Со своей стороны тен Дуссхате призвала суд не оставлять попыток его опроса в качестве свидетеля. "Важность его показания сложно переоценить", - подчеркнула она.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. ССГ в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.

Ряд свидетелей по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года не сможет быть допрошен в ближайшее время. Это, в частности, относится к Сергею Мучкаеву, который командовал базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригадой, сообщил в понедельник на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.

По его словам, судебный следователь недавно представил свой доклад о ходе расследования уголовного дела о крушении Boeing на Украине. В документе обозначен достигнутый прогресс, а также говорится о том, что некоторые свидетели не могут быть допрошены.

Это, в частности, относится к Сергею Мучкаеву, который летом 2014 года командовал базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригадой, уточнил Стейнхейс. Как отметил судья, судебный следователь направил соответствующий запрос российским властям и необходимые уточнения. "Пока ответа не получено, - констатировал он. - И судебный следователь считает, что опросить его не удастся к установленной крайней дате - 1 декабря 2021 года".

Украина и Евросоюз (ЕС) призвали Россию «признать ответственность» за крушение малайзийского Boeing 777, разбившегося в Донбассе в 2014 году. Совместное заявление Киева и Брюсселя по итогам двустороннего саммита опубликовано на сайте офиса президента Украины.

Стороны призвали Москву продолжать трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами, а также «признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбитие рейса MH17».

Авиакатастрофа с малайзийским «Боингом» произошла на территории Украины, поэтому неуместно и недопустимо призывать Россию взять ответственность за крушение самолета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.

«Честно говоря, пока я не имел возможности с этим ознакомиться, но опять же подобные призывы — абсолютно неуместны, недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины», — сказал Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предоставила все имеющиеся у неё в наличии данные по рухнувшему на Украине малазийскому самолёту Boeing 777-200ER. Киев, по его словам, намеренно скрывает важную информацию. Об этом глава российской дипмиссии сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

Мы про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое. Украинцы отказываются давать данные с радаров, якобы они у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять переговоры диспетчера с самолёта, — признался Лавров.

Решение по делу о крушении на востоке Украины самолета Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии" вынесут до конца 2022 года. Об этом, как передает ТАСС, заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

По его словам, это может произойти 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года, именно на эти даты запланированы заседания, на которых может быть вынесено окончательное решение. Согласно составленному графику, прокуратура сможет выступить с обвинительным актом в середине ноября или начале декабря этого года, а сторона защиты - дать свой ответ в марте следующего. Последний блок слушаний стартует в июне 2022 года.

"Обычно суд выносит решение через две недели после завершения слушаний. Однако в таком объемном деле это невозможно. На данном этапе нельзя сказать, сколько времени потребуется суду для вынесения вердикта", - заявил судья, поясняя, почему для вынесения вердикта зарезервированы три даты.

Он также проинформировал, что суд в Нидерландах приобщил к делу ряд документов, полученных от судебного следователя.