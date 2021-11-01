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Названы самые сильные армии мира в 2021 году

Российская Газета
58 минут назад

Global Firepower публикует итоги своего ежегодного исследования военной мощи 140 стран мира. В своем рейтинге она опирается на 50 факторов. Среди них не только численность войск и боевое техники, но и финансовое состояние, технологическое развитие и географическое положение государства.

Рейтинг сильнейших: в чем армия России обошла США и Китай
Фото: Михаил Метцель/РИА НовостиМихаил Метцель/РИА Новости

Первые места традиционно разделили США, Россия и Китай.

Неизменный лидер рейтинга - Соединенные Штаты. В их армии 1,4 миллиона военнослужащих, по численности она третья в мире. Сухопутные силы располагают 6100 танками - по этому показателю они на шестом месте. ВВС страны лидируют по числу самолетов - 13233 машины. В состав ВМС США входят 490 кораблей, и по этому показатели они на третьем месте.

Россия твердо занимает вторую позицию в рейтинге. По числу занятых в армии РФ занимает пятое место в мире. При этом сухопутные силы России лидируют по числу танков (более 13 тысяч), САУ (более 6 тысяч) и ракетных систем (около 4 тысяч). ВВС РФ - вторые по численности после американских. ВМФ РФ также на втором месте по численности.

Замыкает топ-3 Китай. Он может похвастаться самой многочисленной армией в мире - 2 185 000 бойцов. По числу танков его сухопутные силы на восьмом месте - 3205 штук, по САУ и ракетным системам - на третьем месте. ВМС НОАК лидируют по числу кораблей, а вот ВВС Китая оказались на третьем месте.

Особых перемен не произошло и на остальных позициях рейтинга. На 4 и 5 месте - армии Индии и Японии. В десятке лучших также оказались: Южная Корея, Франция, Британия, Бразилия и Пакистан.

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