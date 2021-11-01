«Насколько я понимаю, Вашингтон очень недоволен законом "об олигархах", укреплением суперпрезидентской власти. Плюс внутри Украины достаточно тяжелая ситуация, когда отопительный сезон просто может быть сорван, когда нечем топить детсады, школы и больницы. И на этом фоне он говорит с турками о закупке новой партии Bayraktar. На эти деньги можно было бы отопить всю Украину и решить кучу социальных проблем. Но вместо этого он хочет закупить новые беспилотники. Это говорит о том, что Зеленский делает ставку на эскалацию напряженности. Другой вопрос в том, пойдет ли Зеленский на что-то большее, нежели то, на что он пошел сейчас? Но тут надо понимать, что терпение Москвы не безгранично. Если дальше Зеленский попытается массово поднять Bayraktar в воздух и направить их на Донбасс, то уже придется просто вводить бесполетную зону над Украиной и подавлять те точки, где все это оружие дислоцируется», - сказал Родионов.