Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с «Рамблером» прокомментировал применение украинскими военными ударного беспилотника в Донбассе, а также оценил последующую за этим публикацию в американском журнале National Interest.
Эксперт назвал заявление автора материала NI о том, что Москва может не ограничиться резкими словами в адрес украинских властей после использования турецкого БПЛА Bayraktar, «традиционной мантрой на тему того, что Россия угрожает».
«Если Россия начинает какие-то военные маневры на западных границах, то тут же включается тема, что, мол, Россия вот-вот вторгнется на Украину, Россия вот-вот вторгнется в Прибалтику. И тому подобное. Никаких особых оснований всерьез воспринимать все эти ритуальные заявления я не вижу», - заявил политолог.
По словам Родионова, применив турецкие беспилотники в Донбассе, Киев «перешел красную черту».
«Это была демонстративная акция. С другой стороны, это была некая проверка на вшивость именно по отношению к России. Хотели посмотреть на нашу реакцию, как мы на это ответим. То же самое было с захватом наших моряков на судне "Норд". Это то же самое, что и попытка прорыва в Керченском проливе и так далее. То есть они постоянно пытаются нас на что-то спровоцировать и посмотреть, как мы будем реагировать. На мой взгляд, реакция достаточно слабая, ее практически нет. Мы в очередной раз выразили озабоченность, в очередной раз сказали, что это неприемлемо», - подчеркнул специалист.
Родионов выразил мнение, что «если в этот раз беспилотник просто разбомбил гаубицу, и обошлось без человеческих жертв, то дальнейшие провокации могут быть более серьезными».
Вместе с тем он напомнил о захвате украинской армией села Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, назвав эти действия «демонстративным актом».
«Захват Старомарьевки не имеет никакого стратегического значения. Насколько я понимаю, они сейчас уже оттуда уходят, потому что оставаться там просто опасно. Это тоже был такой демонстративный акт. Мол, мы публично нарушим Минские соглашения, в наглую, и посмотрим, кто что скажет. Сказали, но что толку то от этих слов?» - возмутился политолог.
В настоящее время у президента Украины Владимира Зеленского «достаточно неустойчивое положение внутри страны», а также нет полного согласия с американцами, отметил эксперт.
«Насколько я понимаю, Вашингтон очень недоволен законом "об олигархах", укреплением суперпрезидентской власти. Плюс внутри Украины достаточно тяжелая ситуация, когда отопительный сезон просто может быть сорван, когда нечем топить детсады, школы и больницы. И на этом фоне он говорит с турками о закупке новой партии Bayraktar. На эти деньги можно было бы отопить всю Украину и решить кучу социальных проблем. Но вместо этого он хочет закупить новые беспилотники. Это говорит о том, что Зеленский делает ставку на эскалацию напряженности. Другой вопрос в том, пойдет ли Зеленский на что-то большее, нежели то, на что он пошел сейчас? Но тут надо понимать, что терпение Москвы не безгранично. Если дальше Зеленский попытается массово поднять Bayraktar в воздух и направить их на Донбасс, то уже придется просто вводить бесполетную зону над Украиной и подавлять те точки, где все это оружие дислоцируется», - сказал Родионов.
Эксперт назвал «мягкой» реакцию Москвы на применение Киевом боевых дронов.
«Мы фактически даем Зеленскому и украинской военщине возможность чувствовать себя безнаказанными, чувствовать себя в безопасности и продолжать подобные провокации», - заключил он.
Вооруженные силы Украины 26 октября впервые применили беспилотник Bayraktar в Донбассе. Летательный аппарат управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. При этом Минские соглашения запрещают полеты боевой авиации и БПЛА вдоль всей линии соприкосновения.