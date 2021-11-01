Флагман Шестого флота ВМС США направился в Черное море. Видео

Флагманский корабль Шестого флота ВМС США направился в Черное море. Об этом сообщает Telegram-канал IZ.RU, опубликовавший соответствующие кадры.
Планируется, что Mount Whitney проведет в регионе операции с союзниками и партнерами НАТО. Как отмечает РИА Новости, на его борту находятся работники штабов Шестого флота, а также Военно-морских ударных сил и поддержки Североатлантического Альянса.
«Mount Whitney <…> начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО», — указано в сообщении американского флота в Twitter-аккаунте.