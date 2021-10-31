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Эрдоган усомнился в возможности создания общеевропейской армии

Газета.Ru
9 минут назад

Президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с президентом США Джо Байденом на саммите G20 прокомментировал возможность создания собственных войск Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости».

Эрдоган усомнился в возможности создания общеевропейской армии
Фото: ReutersReuters

Он заявил, что не верит в возможность появления такой армии.

«Это не тот проект, который возможен», — сказал глава государства.

Ранее крупнейшая партия Европарламента предложила создать единое военное подразделение Евросоюза. Сама Европейская народная партия занимает 187 из 705 мест и представляет собой объединение христианско-демократических и консервативных партий стран Европы.

Министр обороны Франции Флоранс Парли посоветовала НАТО смириться с созданием единой армии Европейского союза. Идея создать единые вооруженные силы Европейского союза получила новую поддержку после того, как Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты создали новый военно-политический альянс AUKUS.

Собственные единые вооруженные силы Европейского союза являются темой давних дискуссий в Европейском парламенте, общая стратегия в области обороны и безопасности «Стратегический компас» обсуждается в ЕП уже несколько лет.

Армия,Флоранс Парли,Джозеф Байден,Европарламент,НАТО,ЕС,
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