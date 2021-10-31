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Турция осудила Украину из-за нападения на Донбасс ее оружием

Ura.Ru
25 минут назад

Украина должна перестать говорить, что использует турецкую военную технику, потому что после покупки оно принадлежит Киеву. Так министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отреагировал на информацию, что купленное вооружение используют в Донбассе.

Турция осудила Украину из-за нападения на Донбасс ее оружием
Фото: ReutersReuters

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — сказал Мевлют Чавушоглу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

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