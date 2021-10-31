Турция осудила Украину из-за нападения на Донбасс ее оружием

«Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестает быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине», — сказал Мевлют Чавушоглу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

