Глава ДНР предупредил о подготовке Украины к войне

У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьёзной провокации. Например, занятие тех или иных сёл или выход на границу с Россией, — сказал Пушилин.