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Глава ДНР предупредил о подготовке Украины к войне

News.ru
1 час назад

Многие признаки говорят о том, что Украина готовится либо к войне, либо к очень серьёзной провокации. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. По его словам, Киев намерен выйти на границу с Россией, а также отрезать ДНР от моря.

Глава ДНР предупредил о подготовке Украины к войне
Фото: ТАССТАСС

У нас есть такое тоже ощущение. Все признаки, которые являются явными, и ряд других сигналов говорит о том, что Украина готовится то ли к войне, то ли к очень серьёзной провокации. Например, занятие тех или иных сёл или выход на границу с Россией, — сказал Пушилин.

По его мнению, Киев также намерен отрезать ДНР от моря, для этого он уже стягивает силы и технику на южном направлении.

Как сообщалось, 26 октября, Генеральный штаб Украины заявил о первом боевом применении в Донбассе ударного беспилотника Bayraktar производства Турции. Управляемой боевой ракетой беспилотник якобы уничтожил оружие противника. При этом полёты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения запрещены Минскими соглашениями.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, применение беспилотника Bayraktar в Донбассе не говорит о наступлении со стороны ВСУ. Глава государства отметил, что это ответ на действия противников со стороны ДНР.

Армия,Денис Пушилин,
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