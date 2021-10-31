По оценкам газеты The Washington Post, конфликт на юго-востоке Украины вступает в новую стадию. Источники издания утверждают, что официальные лица США и европейских государств якобы наблюдают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей». Эта ситуация опять вызвала «обеспокоенность, которая появилась в апреле». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
В США и европейских странах опять указали на "переброску части российских сил к границе с Украиной". Такие утверждения официальных лиц приводятся в материале газеты The Washington Post. По словам источников издания, "возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей" вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в США и Европе, которые полагают, что фиксируют "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России".
Собеседники газеты также отметили, что "переброска войск вновь вызвала обеспокоенность, которая появилась в апреле, когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс".
На Западе якобы снова наблюдают эти перемещения в последние недели - после того, как Россия в середине сентября завершила совместные с Белоруссией учения "Запад – 2021".
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает".
Тем не менее, по оценкам WP, конфликт на юго-востоке Украины "вступает в новую стадию".
"26 октября украинские вооруженные силы подтвердили, что использовали беспилотник турецкого производства для нанесения удара в Донбассе", - пишет газета.
Об уничтожении беспилотника ВСУ сообщили в ЛНР накануне, 30 октября. Официальный представитель Народной милиции непризнанной республики Иван Филипоненко проинформировал, что с помощью этого аппарата Вооруженные силы Украины корректировали обстрел поселка Молодежное.
"29 октября при попытке корректирования минометного обстрела в районе населенного пункта Молодежное благодаря бдительности и слаженным действиям наших защитников был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа Mavic-Pro", - рассказал он.
По его словам, благодаря своевременному обнаружению и уничтожению беспилотника обстрел удалось прекратить, что позволило избежать жертв среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Также в субботу в ДНР заявили, что три мирных жителя Горловки ранены при обстреле с украинской стороны.
ВСУ открыли огонь по окрестностям поселка Тельманово и поселку Саханка, сообщили в представительстве непризнанной республики. В тот же день главред украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал, что ВСУ взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе и установили там свои блокпосты. По его словам, жертв удалось избежать.
На своей странице в Facebook он опубликовал видеозапись, на которой представители ВСУ поднимают украинский флаг над дорожным знаком с названием населенного пункта. В свою очередь, представители ВСУ эту информацию опровергли.
Тем не менее, в Следственном комитете России проверяют информацию о незаконных действиях украинских силовиков в Старомарьевке, которые удерживают российских граждан. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими "были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан РФ, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия".
На фоне утверждений, содержащихся в публикации WP, 29 октября сообщалось о том, что украинские силовики провели контртеррористические учения на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
В Национальной полиции страны сообщили, что учения проходили на территории следственного изолятора в условиях, максимально приближенных к реальным. Целью маневров указывалась "проверка готовности различных силовых ведомств работать в экстремальных ситуациях, а также усовершенствование профессиональной подготовки правоохранителей".
По легенде, условные террористы решили освободить из СИЗО своего подельника - "боевика незаконного вооруженного формирования".
19 октября Минкульт Украины сообщил о запуске в стране портала, на котором будут размещаться свидетельства "российской агрессии".
"Этот проект наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности Украины и подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма. В дальнейшем ресурс будет наполняться фактами о развязывании РФ войны на востоке Украины", - утверждают в ведомстве.
На портале можно ознакомиться с показаниями очевидцев, архивными источниками, информацией СМИ, решениями и резолюциями международных организаций, фото- и видеоматериалами, отмечается в сообщении.
Российская сторона неоднократно на всех уровнях подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений по урегулированию проблемы региона, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.
В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Несмотря на договоренности, с конца февраля 2021-го в Донбассе началось обострение ситуации.
На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон были убитые и раненые.