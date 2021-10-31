По оценкам газеты The Washington Post, конфликт на юго-востоке Украины вступает в новую стадию. Источники издания утверждают, что официальные лица США и европейских государств якобы наблюдают «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей». Эта ситуация опять вызвала «обеспокоенность, которая появилась в апреле». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В США и европейских странах опять указали на "переброску части российских сил к границе с Украиной". Такие утверждения официальных лиц приводятся в материале газеты The Washington Post. По словам источников издания, "возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей" вызвало беспокойство у некоторых официальных лиц в США и Европе, которые полагают, что фиксируют "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России".

Видео дня

Собеседники газеты также отметили, что "переброска войск вновь вызвала обеспокоенность, которая появилась в апреле, когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс".

На Западе якобы снова наблюдают эти перемещения в последние недели - после того, как Россия в середине сентября завершила совместные с Белоруссией учения "Запад – 2021".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "перемещение российских войск по территории России не должно беспокоить другие государства, поскольку никак им не угрожает".

"Конфликт вступает в новую стадию"

Тем не менее, по оценкам WP, конфликт на юго-востоке Украины "вступает в новую стадию".

"26 октября украинские вооруженные силы подтвердили, что использовали беспилотник турецкого производства для нанесения удара в Донбассе", - пишет газета.

Об уничтожении беспилотника ВСУ сообщили в ЛНР накануне, 30 октября. Официальный представитель Народной милиции непризнанной республики Иван Филипоненко проинформировал, что с помощью этого аппарата Вооруженные силы Украины корректировали обстрел поселка Молодежное.

"29 октября при попытке корректирования минометного обстрела в районе населенного пункта Молодежное благодаря бдительности и слаженным действиям наших защитников был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат противника типа Mavic-Pro", - рассказал он.

По его словам, благодаря своевременному обнаружению и уничтожению беспилотника обстрел удалось прекратить, что позволило избежать жертв среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры. Также в субботу в ДНР заявили, что три мирных жителя Горловки ранены при обстреле с украинской стороны.

ВСУ открыли огонь по окрестностям поселка Тельманово и поселку Саханка, сообщили в представительстве непризнанной республики. В тот же день главред украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал, что ВСУ взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе и установили там свои блокпосты. По его словам, жертв удалось избежать.

На своей странице в Facebook он опубликовал видеозапись, на которой представители ВСУ поднимают украинский флаг над дорожным знаком с названием населенного пункта. В свою очередь, представители ВСУ эту информацию опровергли.

37 заложников

Тем не менее, в Следственном комитете России проверяют информацию о незаконных действиях украинских силовиков в Старомарьевке, которые удерживают российских граждан. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что после проведения массированных артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими "были захвачены и удерживаются в плену 37 граждан РФ, а также имели место факты изъятия у граждан России их паспортов и иные насильственные действия".

На фоне утверждений, содержащихся в публикации WP, 29 октября сообщалось о том, что украинские силовики провели контртеррористические учения на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

В Национальной полиции страны сообщили, что учения проходили на территории следственного изолятора в условиях, максимально приближенных к реальным. Целью маневров указывалась "проверка готовности различных силовых ведомств работать в экстремальных ситуациях, а также усовершенствование профессиональной подготовки правоохранителей".

По легенде, условные террористы решили освободить из СИЗО своего подельника - "боевика незаконного вооруженного формирования".

Сайт о "российской агрессии"

19 октября Минкульт Украины сообщил о запуске в стране портала, на котором будут размещаться свидетельства "российской агрессии".

"Этот проект наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности Украины и подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма. В дальнейшем ресурс будет наполняться фактами о развязывании РФ войны на востоке Украины", - утверждают в ведомстве.

На портале можно ознакомиться с показаниями очевидцев, архивными источниками, информацией СМИ, решениями и резолюциями международных организаций, фото- и видеоматериалами, отмечается в сообщении.

Российская сторона неоднократно на всех уровнях подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений по урегулированию проблемы региона, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Несмотря на договоренности, с конца февраля 2021-го в Донбассе началось обострение ситуации.