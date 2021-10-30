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Израиль совершил ракетную атаку на Сирию

Lenta.ru
32 минуты назад

В пригороде Дамаска, Сирия, началась ракетная атака. Ее заметили со стороны оккупированных Голанских высот, и сейчас системы противовоздушной обороны САР отражают удары Израиля. Об этом сообщает SANA.

Израиль совершил ракетную атаку на Сирию
Фото: ReutersReuters

По предварительным данным, в 11:17 дня (время совпадает с Москвой) стали слышны взрывы в пригороде столицы Сирии. Израиль начал атаковать с севера Палестины ряд значимых объектов ракетами класса «земля-земля». «Наши ПВО отразили атаки и сбили несколько ракет», — сообщили в агентстве.

В командовании армией САР добавили, что в итоге ранены два солдата.

ПВО в Сирии отразили воздушную атаку Израиля

Ранее стало известно, что на складе боеприпасов в сирийской провинции Хама произошел взрыв, из-за которого погибли пять человек. Уточнялось, что взрыв прогремел в одной из частей Национальной обороны на трассе Хама — Хомс. Нацоборона — это частные ополчения, обороняющие поселения от террористов на стороне Дамаска.

20 октября также в столице Сирии взорвался автомобиль с военными. Произошедшее в итоге назвали терактом. Погибли 14 сирийских военных, еще два человека были ранены. Позднее террористическую атаку связали с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ) и «Аль-Каидой» (обе организации запрещены на территории России).

Армия,Аль-Каида,Исламское государство,
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