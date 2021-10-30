Пуск зенитных ракет в России показали на видео

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учения по противовоздушной обороне (ПВО). Министерство обороны России опубликовало видео, демонстрирующее боевые пуски зенитных ракет. Об этом сообщает ТАСС.

Запись демонстрирует стрельбы из комплексов дальнего действия, а также малой и средней дальности. Первыми удар условного противника отразили зенитные ракетные комплексы С-300В4, они поразили аэробаллистические цели, сходившие с высоты в 150 километров.