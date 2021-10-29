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ВМС США начали операции в Средиземном и Черном морях

Елена Прошина
34 минуты назад

Штабы шестого флота военно-морских и ударных сил США при поддержки НАТО начали операции в Средиземном и Черном морях. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВМС Америки.

ВМС США начали операции в Средиземном и Черном морях
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Известно, что все штабы размещены на эсминце шестого флота Mount Whitney.

«Mount Whitney и штабы на нем будут взаимодействовать вместе с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях, работая вместе для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — приводится в материале заявление ВМС США.

Других подробностей относительно предстоящих операций пресс-служба не предоставила.

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