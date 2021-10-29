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ВМС США заявили о проведении испытаний первой ступени двигателя гиперзвуковой ракеты

ТАССиещё 1
42 минуты назад

Американские военные провели огневые испытания первой ступени твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу пресс-службой Военно-морских сил США.

США испытали ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
Фото: ReutersReuters

Согласно ему, "управление программы создания стратегических систем ВМС успешно провело вторые испытания первой ступени твердотопливного ракетного двигателя 28 октября в Промонтори (штат Юта)". Это было сделано с целью разработки гиперзвуковой ракеты для ВМС и Сухопутных сил США.

"Данные стендовые огневые испытания впервые включали в себя систему контроля вектора тяги твердотопливного ракетного двигателя. Система контроля вектора тяги является ключевым компонентом ракетного двигателя, который позволяет ракете маневрировать в полете", - уточнили в ВМС США.

Как сообщил ранее Пентагон, в Юте в мае также протестировали первую ступень указанного двигателя. В августе испытали его вторую ступень.

В заявлении уточнили, что позднее планируют летные испытания гиперзвуковой ракеты.

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