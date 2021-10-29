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В России впервые испытали новейший патрульный корабль

Ferra.ru
29 минут назад

В российскую акваторию Чёрного моря впервые вышел новейший патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160. Сейчас корабль проходит заводские ходовые испытания, после чего будет подготовлен к следующему этапу в соответствии с планом Государственных испытаний.

В России впервые испытали новейший патрульный корабль
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Корабли проект 22160 спроектированы в Санкт-Петербурге, государственным предприятием «Северное проектно-конструкторское бюро» и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Кроме того, эти корабли предназначены для военного эскорта и антипиратской деятельности, а также для выполнения поисково-спасательных функций.

Эти корабли имеют на вооружении 57-миллиметровую артиллерийскую установку и зенитный ракетный комплекс. Также предусмотрена возможность базирования на них вертолётов Ка-27ПС. После испытаний корабль «Сергей Котов» должен быть передан ЧФ России до конца года.

В составе Новороссийской базы Черноморского Флота, на которой проходят испытания, есть ещё три корабля проекта 22160: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачёв» и «Павел Державин».

Армия,Василий Быков,
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